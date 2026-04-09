Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha dichiarato che è difficile da accettare, ma le cose finiscono e che la squadra sta perdendo troppe partite. Secondo il giocatore, il club si trova ormai alla fine di un’epoca e una nuova generazione dovrebbe prendere il comando per proseguire. La sua analisi arriva in un momento di difficoltà per il team, che ha registrato risultati insoddisfacenti nelle ultime gare.

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ritiene che i Reds siano ormai alla fine di un’era e che una nuova generazione debba guidare il club verso il futuro. Il capitano del Liverpool, 34 anni, ha espresso un giudizio durissimo sulla propria forma e ha definito “inaccettabili” le 16 sconfitte subite in questa stagione. Ne ha parlato dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain di un indemoniato Kvara. Van Dijk: “Ad un certo punto, le cose finiscono”. “Ad un certo punto, le cose finiscono e poi altri devono andare avanti, si spera con successo, ovviamente. È la realtà, la grande realtà, ed è per questo che è così deludente. È molto difficile da accettare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Van Dijk: “È difficile da accettare, ma le cose finiscono. Stiamo perdendo troppe partite”

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