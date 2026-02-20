Zelensky l’accusa a Trump e Putin | Vogliono che ceda il Donbass ma non stiamo perdendo

Volodymyr Zelensky ha evidenziato che Trump e Putin cercano di costringere l’Ucraina a cedere il Donbass, ma il paese resiste. Secondo il presidente ucraino, infatti, le forze ucraine non stanno cedendo terreno e continuano a difendere con fermezza le loro posizioni. La situazione rimane tesa, con pressioni esterne e tensioni crescenti nella regione. Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non intende arrendersi, anche di fronte alle sfide attuali.

Il quadro geopolitico dell’Europa orientale si presenta estremamente complesso e frammentato, come emerge chiaramente dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’agenzia AFP. A quasi quattro anni dall’inizio dell’invasione russa, la resistenza di Kiev si trova a gestire una duplice pressione, quella militare russa sul campo e quella diplomatica internazionale che spinge per una risoluzione del conflitto. Nonostante le oggettive difficoltà logistiche e il logoramento delle truppe, il leader ucraino mantiene una posizione di ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di resa territoriale, rivendicando al contempo piccoli ma significativi successi tattici che smentiscono la narrazione di una disfatta imminente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky, l’accusa a Trump e Putin: “Vogliono che ceda il Donbass, ma non stiamo perdendo” Leggi anche: Ucraina: Trump riceve Zelensky, ma parla al telefono con Putin. “Vogliono l’accordo”. Però resta il nodo Donbass Leggi anche: Zelensky scopre la carte Usa: «Trump mi chiede di cedere, vogliono il nostro ritiro dal Donbass». Putin: «Noi avanziamo» ZELENSKY da TRUMP, il presidente Usa: PUTIN vuole che la guerra FINISCA Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stallo a Ginevra sui negoziati russo-ucraini: Zelensky accusa Putin; Zelensky, incontrerò Rubio e stasera parlerò con Witkoff e Kushner; Zelensky accusa il CIO di assecondare la Russia dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych per il casco; A Ginevra fumata nera sull'Ucraina, 'ancora nessun accordo'. Stallo a Ginevra sui negoziati russo-ucraini: Zelensky accusa PutinIl leader ucraino: «Progressi su aspetti militari, non su quelli politici». Il secondo giorno di trattative per mettere fine alla guerra si conclude con un nulla di fatto. Nuovi incontri previsti «a ... editorialedomani.it Negoziati Ucraina, Zelensky accusa Trump Chiede concessioni solo a KievA Monaco Zelensky evidenzia le distanze con Washington: Kiev vuole garanzie di sicurezza più lunghe e accusa Mosca di rallentare il dialogo, mentre il presidente Usa chiede sacrifici solo all’Ucrain ... liberoreporter.it Stallo a Ginevra sui negoziati russo-ucraini: Zelensky accusa Putin x.com Guerra in Ucraina, tregua parziale su Kiev fino a domenica. Ma Zelensky accusa: "Mosca ha fermato lo scambio di prigionieri" - facebook.com facebook