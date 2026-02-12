Palazzo Zanca non può essere usato per la campagna elettorale | l' attacco di Scurria che trasforma il municipio in ring

La campagna elettorale a Messina si scalda subito con il municipio al centro delle polemiche. Dopo le dimissioni di Federico Basile, il palazzo viene usato come palco politico, ma qualcuno non ci sta. L’attacco di Scurria mette in discussione la legittimità di usare Palazzo Zanca come spazio elettorale, trasformando il municipio in un vero e proprio campo di battaglia tra le parti.

Il leader di Rete Civica contesta l’incontro del politico con il sindaco dimissionario, evidenziando possibili violazioni sull’uso degli spazi comunali per fini elettorali La campagna elettorale a Messina entra nel vivo con protagonista Palazzo Zanca, il municipio che improvvisamente si ritrova al centro di polemiche e strategie politiche prima ancora che il sindaco dimissionario Federico Basile lasci ufficialmente l’incarico. A far discutere è il recente post su Facebook di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che pubblica una foto serale davanti al Comune e annuncia di aver incontrato Basile per “definire le cinque liste principali per il consiglio comunale” e completare successivamente altre liste di “testimonianza” e per le sette municipalità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Palazzo Zanca Politica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palazzo Zanca Politica

Argomenti discussi: Questa sera Palazzo Zanca si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia; Dalle parole ai fatti, i dipendenti di Palazzo Zanca chiedono risposte al dg Puccio; Studentati, il Tar riapre i cantieri: è scontro sulle prerogative di Palazzo Zanca, ecco il verdetto che cambia lo scenario; Basile convoca la stampa a Palazzo Zanca: attese comunicazioni alla città sul nodo dimissioni.

Dalle parole ai fatti, i dipendenti di Palazzo Zanca chiedono risposte al dg PuccioRivendicazioni economiche e professionali a rischio, secondo Fp Cgil, se non si darà seguito agli accordi, al Comune, prima del commissario da Tempostretto.it ... msn.com

Un grosso palo della luce cade di fronte a Palazzo Zanca (foto)MESSINA. Un grosso palo dell’illuminazione è caduto intorno alle 11 a piazza Municipio, proprio di fronte al comune di Messina. Il palo, la cui base era già compromessa, probabilmente a causa della ru ... letteraemme.it

Messina, a Palazzo Zanca la consegna dei lavori del Forte Ogliastri - facebook.com facebook

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com