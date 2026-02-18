Nuove prospettive per il territorio protocollo tra Lega navale italiana e Aidia Reggio Calabria
La Lega Navale Italiana di Reggio Calabria ha firmato un accordo con Aidia RC, l’associazione delle donne ingegneri e architetti. La causa deriva dalla volontà di promuovere progetti concreti per il territorio, come iniziative per la tutela del mare e lo sviluppo sostenibile. La collaborazione prevede incontri e attività congiunte, coinvolgendo professionisti di entrambi i settori. Questo passo rafforza il legame tra marine e ingegneri, puntando a realizzare interventi pratici nelle aree costiere della città. La firma è avvenuta nel quartiers di Reggio Calabria, alla presenza di rappresentanti di entrambe le associazioni.
Un protocollo è stato sottoscrLega navale italiana, sezione di Reggio Calabria, ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Associazione italiana donne ingegneri e architetti, sezione di Reggio Calabria (Aidia RC), “Fare rete oggi significa moltiplicare le opportunità e dare maggiore forza alle iniziative rivolte alla comunità - dichiara il presidente Antonino Nicolò della Lega navale italiana, sezione di Reggio Calabria. Questa intesa con Aidia RC è un esempio concreto di come associazioni con missioni diverse ma complementari possano collaborare per generare valore, conoscenza e nuove prospettive per il territorio”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria: Lega Navale e AIDIA insieme per valorizzare il territorio e promuovere la cultura del mare.La Lega Navale e AIDIA hanno deciso di unire le forze a Reggio Calabria per valorizzare il patrimonio marittimo locale.
Il mare come spazio accessibile: confronto tecnico-culturale della Lega navale italianaL'articolo presenta l'evento "Progettare l'inclusione: il mare come spazio accessibile", svoltosi presso la base nautica della Lega Navale Italiana a Reggio Calabria.
REGGIO CALABRIA, MARE E COMPETENZE IN RETE: INTESA TRA LEGA NAVALE E AIDIA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Firmato un Protocollo d’Intesa che unisce cultura del mare, saperi tecnico-scientifici e valorizzazione delle professionalità fem facebook