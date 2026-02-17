Reggio Calabria | Lega Navale e AIDIA insieme per valorizzare il territorio e promuovere la cultura del mare

La Lega Navale e AIDIA hanno deciso di unire le forze a Reggio Calabria per valorizzare il patrimonio marittimo locale. La causa è la volontà di promuovere la cultura del mare tra i giovani e gli appassionati, coinvolgendo scuole e associazioni. Recentemente, hanno firmato un accordo che prevede attività congiunte come corsi di vela, laboratori di architettura navale e iniziative di sensibilizzazione sulla tutela delle coste. Un esempio concreto è l’organizzazione di un workshop sulla costruzione di modelli di barche, aperto alle scuole del territorio.

Un Accordo tra Mare e Architettura: Lega Navale e AIDIA Siglano una Collaborazione a Reggio Calabria. Reggio Calabria è il palcoscenico di una nuova alleanza tra competenze: la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria e l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti – Sezione di Reggio Calabria (AIDIA RC) hanno formalizzato un protocollo d'intesa il 17 febbraio 2026. L'obiettivo è unire le forze per valorizzare il territorio, promuovere la cultura del mare e affrontare le sfide ambientali e sociali della costa reggina. La Visione Condivisa: Sinergia tra Competenze per lo Sviluppo del Territorio.

