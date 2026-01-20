Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d’Aosta | scossa avvertita in serata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata ieri sera alle 21.21 in Valle d’Aosta, con epicentro a circa 8 chilometri a nord-est di Valtournenche. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione nella zona, senza segnalare danni o conseguenze significative. La regione rimane sotto monitoraggio delle autorità per eventuali sviluppi o repliche.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha interessato la Valle d’Aosta ieri sera alle 21.21. L’ epicentro del sisma è stato localizzato a circa 8 chilometri a nord-est di Valtournenche, in una zona collinare e montuosa della regione. Nessun danno segnalato. Nonostante la scossa sia stata avvertita da numerosi residenti, le verifiche della Protezione civile regionale non segnalano danni a persone o strutture. Alcune chiamate di segnalazione sono arrivate alla centrale unica di soccorso, confermando che la popolazione ha percepito il movimento tellurico soprattutto nelle abitazioni vicine all’epicentro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

