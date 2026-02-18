Impressionante soffio di valanga in Val Veny Valle d' Aosta

Una valanga si è staccata ieri in Val Veny, causando danni a un rifugio e bloccando alcune strade locali. La slavina si è originata a causa di intense nevicate e temperature elevate che hanno indebolito il manto nevoso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma le autorità hanno chiuso temporaneamente le vie di accesso in zona. Le squadre di soccorso stanno monitorando la situazione e valutando eventuali ulteriori rischi di distacchi. La neve fresca continua a rappresentare una minaccia per la zona.

In Valle d'Aosta continuano a cadere valanghe. L'ultima in ordine di tempo si è staccata nelle vicinanze del comprensorio sciistico di Courmayeur. In un video girato da Jean Chiementin, si vede il caratteristico "soffio" di neve investire decine e decine di sciatori che, intimoriti, cercano di proteggersi. Nonostante il panico, nessuna persona è rimasta coinvolta.