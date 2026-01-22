Terremoto politico a Valva | il sindaco Vuocolo si dimette

Il sindaco di Valva, Vuocolo, ha annunciato le proprie dimissioni, dichiarando che non vi sono più le condizioni per continuare il mandato. La decisione, motivata dall’assenza di presupposti per proseguire nell’incarico, mira a tutelare l’interesse della comunità locale. La comunicazione ufficiale sottolinea l’intento di garantire trasparenza e responsabilità nella gestione amministrativa del Comune.

"Ritenendo che non sussistano più i presupposti per portare avanti il mandato conferito dai Cittadini Valvesi, nel migliore interesse degli stessi, rassegno le dimissioni dalla carica di Sindaco". Lo ha scritto il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo, che oggi, dunque, si è dimesso da primo.

