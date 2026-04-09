Cosa è successo davvero Dalle lite alla denuncia | Valerio Scanu svela tutto su Maria De Filippi

Valerio Scanu ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega i dettagli di un episodio avvenuto tra lui e Maria De Filippi. La vicenda riguarda una lite che si è poi conclusa con una denuncia. Per diversi anni, si è parlato molto del rapporto tra i due, considerato uno dei più stretti tra i protagonisti del programma televisivo condotto dalla stessa De Filippi. Ora, Scanu ha deciso di fare chiarezza sui fatti.

Per anni il rapporto tra Maria De Filippi e Valerio Scanu è stato raccontato come uno dei legami più solidi nati all’interno del talent Amici di Maria De Filippi. Un’intesa costruita passo dopo passo, fin dai primi giorni nella scuola, e consolidata poi grazie a opportunità decisive per la carriera del giovane artista sardo. Tra i momenti più significativi di quella collaborazione c’è senza dubbio la partecipazione al Festival di Sanremo 2010, quando Scanu trionfò con “Per tutte le volte che”, brano scritto da Pierdavide Carone. Un successo che sembrava suggellare un rapporto destinato a durare nel tempo. Negli anni successivi, le occasioni di incontro non sono mancate, tra la presenza ad Amici Big e il sostegno ricevuto durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2015. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scanu racconta la rottura con Maria De Filippi fino alla denunciaPer anni Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno condiviso un rapporto che andava oltre la semplice collaborazione televisiva.

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