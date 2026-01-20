Valentino Rossi torna in pista | svelato dove correrà

Valentino Rossi parteciperà alla stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS, il campionato principale dedicato alle vetture Gt3. La conferma ufficiale annuncia il suo ritorno alle competizioni automobilistiche, dove affronterà tutte le gare del campionato continentale. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella carriera del celebre ex pilota di MotoGP, che si avvicina al motorsport in una delle sue discipline più competitive.

Valentino Rossi ha confermato che per la stagione 2026 prenderà parte a tutte le gare del GT World Challenge Europe Powered by AWS, il principale campionato continentale riservato alle vetture Gt3. La notizia arriva mentre la partnership con BMW e il Team WRT continua, consolidando il progetto sportivo del pilota italiano nella massima espressione delle competizioni GT sulla scena europea. Per il 2026 Rossi guiderà la BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, affiancato dal collega tedesco Max Hesse, sia nelle gare sprint che in quelle endurance. Per questi tipi di appuntamenti un po’ più impegnativi, come Paul Ricard, Portimao e la mitica 24 Ore di Spa-Francorchamps, per fare qualche esempio, al duo si unirà anche il britannico Dan Harper.🔗 Leggi su Sportface.it

Valentino Rossi correrà tutte le gare del GT World Challenge 2026Valentino Rossi parteciperà a tutte le gare del GT World Challenge Europe nel 2026.

Valentino Rossi correrà con BMW: “Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare”Valentino Rossi ha annunciato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe con BMW, chiudendo così le incertezze sul suo futuro sportivo.

