Valentino Rossi festa 46+1 a Riccione | dal menù a pista ai baci con Francesca Sofia foto e dettagli del compleanno

Valentino Rossi ha festeggiato il suo 47° compleanno a Riccione, dove amici e tifosi hanno partecipato a una serata speciale. La causa dell’evento è la celebrazione del pilota, che ha condiviso momenti di allegria tra risate, musica e cibo sul menù ispirato alla sua carriera. Tra i festeggiamenti, Rossi ha scattato foto con Francesca Sofia, mentre il pubblico ha assistito a un’atmosfera di festa e spensieratezza. La serata si è conclusa con un brindisi collettivo.

Pesaro, 23 febbraio 2026 - Valentino Rossi, 46+1: festa grande per il compleanno del Dottore che ha compiuto 47 anni il 16 febbraio. Ma le foto tra candeline, auguri e brindisi spuntano in un secondo momento sui social. Il campione pesarese, infatti, dovrebbe aver rimandato la festa a domenica. Dove? La scelta è caduta in un ristorante di Riccione "Da Lele". Immancabile al fianco di Valentino il suo grande amore Francesca Sofia Novello. I 47 anni di Valentino Rossi: l’amore di Francesca Sofia Novello, gli auguri vip e il ‘gelo’ con il padre Location: palloncini e menù personalizzati. Tanti palloncini blu che scendono dal soffitto un po' in tutta la sala e vicino alle vetrate altri palloncini: un 46 e un 1 con in mezzo una stella, tutto rigorosamente dorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Compleanno di Valentino Rossi: l’amore di Francesca Sofia, gli auguri dei vip. Ma con il padre è ancora silenzioValentino Rossi compie 47 anni e riceve gli auguri di amici e fan, ma con il padre, Graziano, non c’è ancora nessun messaggio pubblico.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il compleanno di Gabriella: “Un anno di te”Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il primo compleanno di Gabriella, la loro secondogenita.

