Scavi illegali in una cava in val Camonica | multa da un milione e mezzo

Nella valle di Brescia, i carabinieri forestali hanno scoperto attività di scavo illegale in una cava, che ha portato a una sanzione di un milione e mezzo di euro. Gli agenti hanno accertato che i lavoratori avevano superato i limiti consentiti di estrazione, intervenendo per fermare le operazioni e ritirare il provvedimento economico. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo contro le attività minerarie abusive nella zona.

Brescia, 9 aprile 2026 – Hanno scavato più del dovuto e sono finiti nel mirino dei carabinieri forestali di Brescia. In una recente ispezione a Ossimo i militari hanno rilevato gravi irregolarità nella gestione di un sito di estrazione di calcare e carbonati. L’attività di controllo, nata da un’approfondita analisi tecnica dei luoghi, ha evidenziato che gli scavi si sono estesi oltre i limiti autorizzati, con l’asporto illecito di oltre 81mila metri cubi di materiale inerte in aree vincolate dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico. I Carabinieri hanno inoltre constatato la trasformazione non autorizzata di circa 300 metri quadrati di bosco e l’omissione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambiental e (VIA). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scavi illegali in una cava in val Camonica: multa da un milione e mezzo Scavi illeciti, maxi multa a una cava in Val CamonicaIn una recente operazione condotta nel comune di Ossimo, i militari hanno accertato significative irregolarità nella gestione di un sito estrattivo... Leggi anche: Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare