Scavi illegali e vendite online prime condanne per la banda dei fossili

Sono state pronunciate le prime condanne in un procedimento legato all’operazione “Ammoniti”, condotta dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e scoperta nel 2022. L’indagine aveva portato alla luce un sistema organizzato di scavi illegali e di vendita di fossili attraverso piattaforme online, coinvolgendo diverse regioni tra Marche e altre aree.

Pene fino a tre anni per gli imputati dell'operazione "Ammoniti" dei carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Sequestrati 30mila reperti tra Marche e Umbria ANCONA - Prime condanne per il traffico illecito di fossili scoperto con l'operazione "Ammoniti". L'indagine dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, emersa nel 2022, aveva fatto emergere un sistema organizzato di scavi illegali e vendita online di reperti tra Marche e Umbria. Secondo l'accusa si trattava di una struttura ben organizzata, con ruoli precisi. C'era chi era esperto negli scavi, chi si occupava della pulitura e dello stoccaggio dei fossili e chi gestiva le vendite attraverso piattaforme commerciali come eBay, curando i contatti con i collezionisti.