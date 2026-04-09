Valanga sul Gran Sasso concluse le verifiche | nessuna persona coinvolta VIDEO-FOTO

Le operazioni di bonifica della valanga che ha interessato i Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso, sono state completate dal Soccorso alpino e speleologico. Le verifiche sul sito sono terminate e, secondo le fonti ufficiali, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. La zona è stata sottoposta a controlli approfonditi e le operazioni di messa in sicurezza sono state concluse.

Concluse, da parte del Soccorso alpino e speleologico, le operazioni di bonifica della valanga che ha interessato l’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le verifiche hanno dato esito negativo e non sono state individuate tracce di eventuali persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: FOTO/ Frana a Marina di Vietri: nessuna persona coinvolta, sul posto tecnici e Vigili del Fuoco Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è... Temi più discussi: Tragedia sfiorata a Prati di Tivo, slavina sul Gran Sasso travolge residence; Valanga sul Gran Sasso - 9 aprile 2026; Valanga sul Gran Sasso, ricerche concluse, nessun coinvolto; Valanga sul Gran Sasso, verifiche in corso per escludere dispersi. Valanga sul Gran Sasso, ricerche concluse, nessun coinvolto(ANSA) – L’AQUILA, 09 APR – Si sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Nessuna tracci ... espansionetv.it Valanga sul Gran Sasso, si cercano eventuali persone coinvolteUna valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località i Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia. (ANSA) ... ansa.it Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta. Concluse le ricerche #ANSA x.com Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno portato a termine le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le attività hanno compreso: Sorvoli con elicottero - facebook.com facebook