Alle 14,35 una frana si è staccata dal costone sopra via Madonna dell’Arco a Marina di Vietri. I detriti sono finiti su alcune case e hanno bloccato la strada, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati subito i tecnici e i vigili del fuoco, che stanno verificando la situazione. Nessuna persona coinvolta, ma la zona resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 14,35 circa una frana si è verificata sul costone che insiste su via Madonna dell’Arco nella frazione Marina, invadendo una strada che collega alcuni edifici e colpendo con dei detriti alcune case. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta. Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare che hanno circoscritto l’area. Sul posto anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, dal presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica e dai tecnici per i primi rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Frana a Marina di Vietri: nessuna persona coinvolta, sul posto tecnici e Vigili del Fuoco

Approfondimenti su Marina di Vietri

Un incidente si è verificato sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, tra Capodimonte e Arenella, coinvolgendo una Fiat 500 che si è ribaltata.

Una frana si è verificata questa mattina in via Fra' Generoso a Salerno, creando caos sulla viabilità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marina di Vietri

Argomenti discussi: Procida, crolla un costone alla Corricella, il sindaco rassicura: Nessun legame con i lavori in corso; Fuscaldo, il mare divora il lungomare: crolla un locale in via Messinette (FOTO); Ciclone Harry e Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: pronti a collaborare con i nostri ingegneri per ricostruire e mettere in sicurezza i lungomari devastati.

Nuova frana a Lipari, il crollo a pochi passi dalla chiesa di San GiuseppeNuova frana a Lipari. Il cedimento è avvenuto a pochi metri dalla chiesa di San Giuseppe a Marina Corta. Già in precedenza lo stesso tratto soprastante il mare era stato interessato da uno smottamento ... msn.com

Marina La Rosa attacca in diretta la Premier Giorgia Meloni a È Sempre Cartabianca. Nel mirino la rapidità della visita al poliziotto aggredito a Torino, confrontata con il viaggio in Sicilia dopo l’alluvione e la frana a Niscemi. L’ex concorrente del Grande Fratell - facebook.com facebook