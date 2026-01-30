Alpinisti morti sul Gran Sasso per la procura nessuna responsabilità nei soccorsi | chiesta l' archiviazione

La procura di Teramo ha chiuso l’inchiesta sui due alpinisti morti sul Gran Sasso, Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Secondo i magistrati, nessuna responsabilità nei soccorsi. Hanno chiesto l’archiviazione, confermando che l’intervento dei soccorritori è stato corretto e tempestivo. I due uomini di Santarcangelo sono morti a dicembre 2024 durante un’escursione in montagna. Ora si attendono le decisioni del giudice.

Nessuna responsabilità per i soccorsi secondo la procura di Teramo che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta aperta a seguito della morte di Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48 anni), i due alpinisti di Santarcagenlo di Romagna che a dicembre 2024 sono morti sul Gran Sasso e i cui corpi furono recuperati sei giorni dopo l’allarme lanciato e l’avvio delle difficili operazioni di ricerca e recupero complicate dal maltempo. A riportare la notizia è RiminiToday. A far scattare le indagini è stato un esposto presentato dai familiari con l’obiettivo di capire se il giorno in cui i due sono saliti in quota, sussistessero condizioni tali da consentirlo nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile e se la segnaletica presente fosse adeguata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

