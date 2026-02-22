Valanga a Livigno e Bormio 2000 soccorsi in azione | salve 8 persone Ma ci sono due dispersi

Due valanghe in Valtellina hanno provocato l’intervento dei soccorritori, che hanno estratto e salvato otto persone coinvolte. La prima valanga si è verificata intorno alle 14 a Carosello 3000, a Livigno, mentre la seconda si è staccata alle 15 a Bormio 2000. Le forze di soccorso stanno ancora cercando due dispersi, mentre le persone estratte stanno ricevendo assistenza sul posto. La neve fresca ha contribuito alla formazione delle slavine.

© Ilgiorno.it - Valanga a Livigno e Bormio 2000, soccorsi in azione: salve 8 persone. Ma ci sono due dispersi

Livigno (Sondrio), 22 febbraio 2026 – Momenti di apprensione, domenica pomeriggio, in Valtellina per due valanghe: la prima verso le 14 nella zona di Carosello 3000 a Livigno, la seconda verso le 15 a Bormio 2000. Diverse le persone coinvolte. Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermia Carosello 3000, Livigno. Oggi pomeriggio verso le 14, è caduta una valanga nella zona di Carosello 3000 a Livigno. Il distacco di neve ha coinvolto otto persone ma, nonostante i primi momenti di apprensione, sono tutte in buone condizioni, anche l’unica che era rimasta sepolta sotto la neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Valanga si stacca in Italia, persone travolte: in azione i soccorsi, cosa sta succedendoNel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, una valanga si è staccata a Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia. Valanga in Val Susa: soccorsi in azione. Soccorso Alpino: “Non risultano persone coinvolte”Una valanga si è verificata nel pomeriggio a Claviere, in Val Susa, interessando zone di piste e fuori pista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga a Livigno sul Carosello 3000: area bonificata, nessuna persona coinvolta; Valanga a Livigno, allarme al Carosello 3000: soccorsi in azione; Valanga a Livigno, paura al Carosello 3000: recuperato uno snowboarder; Valanga a Livigno: soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000. Valanga a Livigno travolge uno snowboarder al Carosello 3000, ricerche complicate per scarsa visibilitàA Livigno una valanga sopra il Carosello 3000 ha coinvolto una persona. Soccorsi complicati dalla neve abbondante e dalla nebbia ... virgilio.it Valanga a Livigno, si teme per la vita di un uomo: il distacco nella zona del Carosello 3000Soccorso alpino e carabinieri impegnati nelle ricerche rese difficili dalla nevicata in corso ... msn.com Ancora una valanga in Valtellina, fuori pista nella zona del Carosello 3000 a Livigno: scattano le ricerche con elicottero e soccorso alpino, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte. Nello stesso pomeriggio recuperato anche uno snowboarder blocca - facebook.com facebook Valanga a Livigno, si teme per la vita di un uomo: il distacco nella zona del Carosello 3000 milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com