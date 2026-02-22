Valanga a Livigno e Bormio 2000 soccorsi in azione | salve 8 persone Ma ci sono due dispersi

Da ilgiorno.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due valanghe in Valtellina hanno provocato l’intervento dei soccorritori, che hanno estratto e salvato otto persone coinvolte. La prima valanga si è verificata intorno alle 14 a Carosello 3000, a Livigno, mentre la seconda si è staccata alle 15 a Bormio 2000. Le forze di soccorso stanno ancora cercando due dispersi, mentre le persone estratte stanno ricevendo assistenza sul posto. La neve fresca ha contribuito alla formazione delle slavine.

Livigno (Sondrio), 22 febbraio 2026 – Momenti di apprensione, domenica pomeriggio, in Valtellina per due valanghe:  la prima verso le 14 nella zona di Carosello 3000 a Livigno, la seconda verso le 15 a Bormio 2000. Diverse le persone coinvolte. Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermia Carosello 3000, Livigno. Oggi pomeriggio verso le 14, è caduta una valanga nella zona di Carosello 3000 a Livigno.  Il distacco di neve ha  coinvolto otto persone ma, nonostante i primi momenti di apprensione,  sono tutte in buone condizioni, anche l’unica che era rimasta sepolta sotto la neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

