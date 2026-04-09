Val di Magra | nuovi presidi PNRR pronti ma mancano i medici

Nella Val di Magra, i nuovi presidi sanitari sono stati aperti e sono già in funzione. Tuttavia, il sistema sanitario locale continua a soffrire per la mancanza di medici di base, lasciando alcune aree senza copertura adeguata. La situazione evidenzia come, nonostante gli interventi, la carenza di personale medico resti un problema ancora irrisolto. La questione si inserisce nel quadro più ampio delle difficoltà del sistema sanitario nella regione.

I nuovi presidi sanitari della Val di Magra sono già operativi, ma il sistema fatica a colmare i vuoti lasciati dalla carenza di medici di base. Durante l’incontro tra i sindaci del Distretto 19 e i vertici dell’ex ASL 5, avvenuto mercoledì pomeriggio, è emerso un quadro di luci e ombre: da un lato la puntualità nei lavori infrastrutturali legati al PNRR, dall’altro le difficoltà strutturali nella copertura dei servizi medici territoriali. Il confronto ha la partecipazione di figure chiave per la gestione sanitaria locale, tra cui il responsabile dell’Ambito ex ASL 5, Cavagnaro, e il direttore del Distretto sanitario, Martini. Al tavolo sedevano anche i rappresentanti dei comuni della zona, inclusa la sindaca di Santo Stefano Magra, Sisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val di Magra: nuovi presidi PNRR pronti, ma mancano i medici Sanità territoriale: a Carmiano nuovi presidi per medici di famiglia e guardia medicaCARMIANO - Si è svolto ieri presso l'atrio antico del Comune di Carmiano, in piazza Assunta, l’incontro pubblico dal titolo “Promozione della... Leggi anche: Undici nuovi medici pronti per lavorare al 118 Temi più discussi: archivio news; Proseguono le attività di facilitazione e alfabetizzazione in Val di Magra; Italia, pronti...via! con Vivicittà 2026: ecco dove iscriversi; Muore nell’incidente, tragico frontale tra moto e auto. I nodi della viabilità in Val di Magra. La politica a confronto ad ArcolaIl Pd di Arcola ha organizzato un convegno per liberare la Val di Magra dal traffico. Si discute di Pontremolese, metropolitana di superficie, variante Aurelia, variante complanare, nuovi collegamenti ... lanazione.it Proseguono le attività di facilitazione e alfabetizzazione in Val di MagraLe attività di facilitazione e alfabetizzazione digitale in Val di Magra proseguiranno per tutto il mese di aprile, rafforzando un percorso già ampiamente ... cittadellaspezia.com Val di Magra accelera sull'inclusione digitale: nuove sedi, corsi gratuiti e riconoscimenti istituzionali - facebook.com facebook Ritorna la #Scuola di #Pace #Arci Liguria Gabriele #Taddeo con quattro appuntamenti primaverili da domani con lezioni online, qui sotto il programma, mentre sui canali social della scuola trovate i link per collegarsi agli incontri x.com