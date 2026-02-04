Undici nuovi medici pronti per lavorare al 118
Questa mattina, si sono conclusi i corsi di formazione per undici nuovi medici che entro i prossimi mesi andranno a rafforzare il servizio di emergenza territoriale nel Piemonte. Dopo aver superato la prova finale, i medici sono pronti a entrare in servizio nelle quattro centrali operative della regione, portando nuove risorse e competenze nel settore dell’emergenza sanitaria.
