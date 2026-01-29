Azzurra Ferretti scomparsa a Roma l' ultimo messaggio della 19enne | Vado in ospedale La lite con l' ex e il telefono spento

La famiglia di Azzurra Ferretti è in allarme dopo che la ragazza di 19 anni è scomparsa da Roma, nel quartiere Centocelle. L’ultimo messaggio che ha lasciato è stato un semplice «Vado in ospedale», ma da allora il suo telefono è spento e non si hanno più notizie. La giovane vive con i genitori e il suo allontanamento desta preoccupazione, anche perché si parla di una lite con l’ex. La ricerca si fa più intensa mentre le ore passano senza tracce di Azzurra.

Sale l'angoscia per la scomparsa di Azzurra Ferretti, diciannovenne svanita nel nulla da lunedì 26 gennaio da Roma, quartiere Centocelle, dove vive con i genitori. Il silenzio del suo smartphone è l'elemento che più di ogni altro tormenta i familiari. Il cellulare della ragazza risulta infatti spento dalle 23:03 di quella sera, un dettaglio considerato anomalo e inquietante da chi la conosce bene e sa quanto la giovane fosse legata al dispositivo, dal quale non si separava praticamente mai. L'ultima posizione certa registrata dai sistemi risale alle 21:54, quando il segnale è stato localizzato nei pressi di via Palmiro Togliatti, all'altezza del parco Madre Teresa di Calcutta, un quadrante cittadino che le forze dell'ordine e i volontari stanno setacciando con estrema attenzione.

