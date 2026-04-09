Vaciago sottolinea | Crisi del calcio italiano? Andrea Agnelli aveva avvertito tutti 14 anni fa ma non è stato ascoltato

Un commento recente evidenzia come un ex dirigente del calcio italiano abbia avvertito già 14 anni fa sulla possibile crisi del settore. Secondo quanto dichiarato, questa persona aveva segnalato i rischi e le problematiche del calcio nazionale, ma le sue parole non sono state prese in considerazione all’epoca. La questione viene sottolineata come un episodio di mancata attenzione alle avvertimenti provenienti da figure di rilievo nel mondo sportivo.

Vaciago sottolinea: «Crisi del calcio italiano? Andrea Agnelli aveva già avvertito tutti 14 anni fa ma non è stato ascoltato». Così il direttore di Tuttosport. Come sottolineato da Guido Vaciago sulle colonne di Tuttosport, dal lontano ottobre 2012 sono trascorsi quattordici anni scanditi da tre clamorose esclusioni dai Mondiali e da un inesorabile declino economico del sistema calcio italiano. Mentre l’attuale dibattito è spesso focalizzato sulla ricerca di capri espiatori, rileggere le analisi di allora rivela una verità amara: le criticità denunciate all’epoca sono le medesime che affliggono il movimento oggi. Quattordici anni trascorsi inutilmente, senza riforme concrete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago sottolinea: «Crisi del calcio italiano? Andrea Agnelli aveva avvertito tutti 14 anni fa ma non è stato ascoltato» Leggi anche: Il calcio italiano rischia la debacle in Champions, la ricca Inghilterra invece domina (aveva ragione Andrea Agnelli) Marotta a DAZN: «Vergognoso il linciaggio su Bastoni, al momento non sono arrivate offerte. Crisi del calcio italiano? Ora parlano tutti ma…»di Alberto PetrosilliMarotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera a San Siro contro la Roma: le...