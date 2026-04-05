Marotta a DAZN | Vergognoso il linciaggio su Bastoni al momento non sono arrivate offerte Crisi del calcio italiano? Ora parlano tutti ma…

Il presidente dell’Inter ha commentato prima della partita contro la Roma, sottolineando che al momento non ci sono offerte per il difensore Bastoni e definendo vergognoso il linciaggio subito dal giocatore. Ha anche parlato della crisi del calcio italiano, affermando che molte persone si sono fatte sentire, ma senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di attesa prima della sfida di questa sera.

di Alberto Petrosilli Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera a San Siro contro la Roma: le dichiarazioni. A pochi istanti dal fischio d’inizio del match contro la Roma, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare scudo attorno ad Alessandro Bastoni. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu cercano di blindare i loro 69 punti in classifica, il dirigente ha usato parole durissime per condannare il clima d’odio scatenatosi dopo l’eliminazione della Nazionale a Zenica. PAROLE – « E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni, come se fosse colpevole di chissà cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a DAZN: «Vergognoso il linciaggio su Bastoni, al momento non sono arrivate offerte. Crisi del calcio italiano? Ora parlano tutti ma…» Leggi anche: Marotta polemico: “Vergognoso il linciaggio a cui è stato esposto Bastoni. Ha sbagliato, ma in Italia diventano tutti psicologi” Leggi anche: Bisignani (faccendiere, l’uomo di Gelli): “Marotta? È il suo momento ma il calcio italiano si sta uccidendo da solo”