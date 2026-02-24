il calcio italiano rischia la debacle in champions la ricca inghilterra invece domina aveva ragione andrea agnelli

Le prestazioni del calcio italiano in Champions sono peggiorate a causa delle sconfitte recenti, mentre l’Inghilterra conferma il suo dominio con tutte e sei le squadre qualificate agli ottavi. Le sconfitte subite nelle ultime settimane hanno evidenziato le difficoltà del nostro campionato, che fatica a competere ai massimi livelli europei. Questi risultati mostrano una differenza evidente tra le due realtà, lasciando poche speranze di recupero per le squadre italiane. La situazione si fa sempre più critica.

L’Italia rischia di ritrovarsi con nessuna squadra agli ottavi di finale di Champions League, mentre l’Inghilterra con tutti e sei i club qualificati. L’analisi del giornale belga Dh Sports è impietosa: Sei su sei per gli inglesi, zero su quattro per l’Italia? Visti i risultati della scorsa settimana, ci stiamo dirigendo dritti verso questo scenario che conferma due tendenze: il dominio del calcio inglese e il declino di quello italiano. “È lo stato attuale del calcio italiano. Le squadre italiane incontrano serie difficoltà. Quando persino la Nazionale fatica a qualificarsi per la Coppa del Mondo per tre volte, è una crisi evidente”, ha osservato Thierry Henry la scorsa settimana negli studi di Cbs. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Allegri scopre le carte: «Il nostro obiettivo è giocare la Champions il prossimo anno. Agnelli a San Siro? Rapporto che va oltre il calcio»Massimiliano Allegri ha dichiarato che l’obiettivo principale della Juventus è qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione.

Incassi stadio, c’è un abisso tra Inter e Napoli: 39 milioni in più, 75 con la Champions (aveva ragione De Laurentiis)L’incasso dello stadio evidenzia una differenza significativa tra Inter e Napoli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Una Champions senza italiane agli ottavi? Un rischio che deve divenire stage per Gattuso; Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Il flop delle italiane. Sconfitte e infortuni, Champions a rischio; La politica nel pallone: tra azioni e simulazioni, la maggioranza rischia solo se si parla di calcio.

Finita la sbornia delle Olimpiadi, torna l’amara realtà del calcio italiano: rischiamo la peggior Champions da oltre 20 anniIl confronto è impietoso: a Milano-Cortina gli atleti azzurri hanno stracciato ogni record, mostrando il volto di un'Italia sportiva che eccelle in tante discipline, vecchie e nuovo. Mentre il pallone ... ilfattoquotidiano.it

Il calcio italiano in Europa non fa più paura: tra macerie Champions e speranze minoriLa settimana europea ha evidenziato la crisi del calcio italiano: tre sconfitte in Champions League, ma Bologna e Fiorentina tengono viva la bandiera tricolore ... lifestyleblog.it

"Nemmeno Comolli è all'altezza. Dove si è mai visto un dirigente della #Juve che dà di matto in quel modo Lui è abituato a contesti minori, dove queste reazioni sono normali. Andrea #Agnelli aveva tutt'altro stile" Juventus, #Mattioli senza filtri in diretta: c x.com

Juventus Club Brindisi Andrea Agnelli . UEFA · UEFA Champions League Legacy Anthem. #juventusgalatasaray Sorteggi Uefa Champions League Juventus #finoallafine #ForzaJuve #follower - facebook.com facebook