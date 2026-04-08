Vaccino AstraZeneca | docente perde la vista riconosciuto il danno

Un docente di Caserta ha ottenuto il riconoscimento legale che collega la somministrazione del vaccino AstraZeneca alla perdita della vista in un occhio. La decisione arriva dopo un procedimento legale in cui è stato accertato il nesso tra il vaccino e il danno subito dall’uomo. La vicenda è stata resa nota attraverso un provvedimento ufficiale.

Un docente di Caserta ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del legame tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la perdita della vista in un occhio. La decisione è stata presa all’unanimità dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma. L’evento avverso si è manifestato con una trombosi della vena centrale della retina nell’occhio sinistro, insorta esattamente il giorno dopo aver ricevuto la seconda dose del preparato anti-SARS-CoV-2. Questo quadro clinico ha portato a un danno oculare permanente e grave. La diagnosi medico-legale specifica un ipovisus severo e irreversibile, con un visus residuo fissato a 110, valore che non può essere incrementato tramite l’uso di lenti correttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaccino AstraZeneca: docente perde la vista, riconosciuto il danno Dalla vaccinazione con Astrazeneca alla perdita della vista, svolta nel caso di un docente casertanoUn importante pronunciamento in ambito medico-legale arriva dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che ha... Francesca Tuscano morta dopo il “vaccino” Astrazeneca: nuove indaginiNuove indagini per la morte di Francesca Tuscano, l’insegnante genovese di 32 anni stroncata da una reazione avversa ad Astrazeneca somministrata... CASERTA. Perde la vista da un occhio dopo il vaccino covid Astrazeneca. Caso raro ma c’è correlazioneIl riferimento è alla cosiddetta Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia, una rara ma grave sindrome trombotica associata ad alcuni vaccini a vettore adenovirale, già oggetto di monitoraggio da ... casertace.net Dalla vaccinazione con Astrazeneca alla perdita della vista, svolta nel caso di un docente casertanoAccertata all’unanimità la correlazione tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e una trombosi retinica: riconosciuta menomazione permanente e accesso ai benefici della Legge 210/92 ... casertanews.it