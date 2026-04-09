Dal Regno Unito all’Australia, sono disponibili vacanze studio all’estero per studenti molto giovani, senza interrompere il percorso scolastico italiano. Tra le discipline proposte ci sono la criminologia e la biologia marina, che vengono inserite nel programma anche per i primi anni delle superiori. Le iniziative permettono ai ragazzi di approfondire materie nuove e di vivere un’esperienza internazionale durante i periodi di vacanza.

Milano, 9 aprile 2026 - Studiare all’estero senza interferire con il calendario scolastico italiano e sperimentando materie nuove come la biologia marina e la criminologia sin dai primi anni delle superiori. È questa una delle principali caratteristiche dei programmi Mini High School promossi da Astudy International Education, realtà italiana specializzata nell’orientamento e nell’organizzazione di esperienze di formazione scolastica internazionale per studenti delle scuole superiori: esperienze brevi, da due a otto settimane, pensate per i mesi estivi, quando le scuole in Italia sono ancora chiuse. Una formula che consente agli studenti delle superiori, dai 14 ai 18 anni, di frequentare normali corsi scolastici locali e permette di vivere un’esperienza immersiva in una scuola straniera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vacanze studio all’estero anche per giovanissimi, dal Regno Unito all’Australia: tra le materie ci sono criminologia e biologia marina

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Il Regno Unito ha sventato un’operazione di spionaggio russa condotta con tre sottomarini nell’oceano Atlantico x.com

La Stampa. . Più di 250 cani incroci di Barboncino sono stati trovati stipati in un’unica abitazione nel Regno Unito. Le immagini diffuse hanno suscitato incredulità, tanto da essere scambiate per contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La Rspca ha chiarit - facebook.com facebook