Vacanze studio all’estero anche per giovanissimi dal Regno Unito all’Australia | tra le materie ci sono criminologia e biologia marina

Da ilgiorno.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Regno Unito all’Australia, sono disponibili vacanze studio all’estero per studenti molto giovani, senza interrompere il percorso scolastico italiano. Tra le discipline proposte ci sono la criminologia e la biologia marina, che vengono inserite nel programma anche per i primi anni delle superiori. Le iniziative permettono ai ragazzi di approfondire materie nuove e di vivere un’esperienza internazionale durante i periodi di vacanza.

Milano, 9 aprile 2026 - Studiare all’estero senza interferire con il calendario scolastico italiano e sperimentando materie nuove come la biologia marina e la criminologia sin dai primi anni delle superiori. È questa una delle principali caratteristiche dei programmi Mini High School promossi da Astudy International Education, realtà italiana specializzata nell’orientamento e nell’organizzazione di esperienze di formazione scolastica internazionale per studenti delle scuole superiori: esperienze brevi, da due a otto settimane, pensate per i mesi estivi, quando le scuole in Italia sono ancora chiuse. Una formula che consente agli studenti delle superiori, dai 14 ai 18 anni, di frequentare normali corsi scolastici locali e permette di vivere un’esperienza immersiva in una scuola straniera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vacanze studio all’estero anche per giovanissimi, dal Regno Unito all’Australia: tra le materie ci sono criminologia e biologia marina

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