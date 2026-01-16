Ecco il percorso della Fiamma paralimpica | dal Regno Unito a Verona passando anche per Milano

Il percorso della Fiamma paralimpica si estende dall’Inghilterra all’Italia, attraversando Milano e arrivando a Verona. Dal 24 febbraio al 6 marzo, la fiamma percorrerà oltre 2.000 chilometri sul territorio italiano, simbolo di inclusione e di impegno per lo sport paralimpico. Questa iniziativa rappresenta un momento importante di condivisione e di valorizzazione dei valori olimpici e paralimpici nel nostro paese.

Mentre la Fiamma olimpica è pronta ad arrivare a Milano (lo farà tra il 5 e il 6 febbraio, quando le Olimpiadi invernali saranno inaugurate), è stato svelato anche il percorso completo della Fiamma paralimpica, dal 24 febbraio al 6 marzo percorrendo oltre 2mila chilometri attraverso l'Italia.

