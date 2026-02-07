Non solo storie nere | dietro l’identificazione del crimine ci sono studio etica e prevenzione Senza essere detective le voci femminili della criminologia mostrano cosa significa capire e non giustificare il male

Le voci femminili che studiano il crimine vogliono cambiare l’immagine violenta e spesso stereotipata. Non sono detective, ma spiegano cosa c’è dietro gli atti violenti. Negli ultimi anni hanno capito meglio come si formano le menti omicide, senza giustificarle, solo cercando di capire. È un approccio più etico e pratico, che punta alla prevenzione e alla conoscenza.

«N egli ultimi anni ho imparato molto sulla criminalità e sulle origini della mentalità omicida.Si tratta di una conoscenza da profano e non pretendo di approfondire nulla. I l fattore motivante nella mia scelta è stato del tutto letterario» confidava Truman Capote al New York Times nel 1966. Proprio sessant'anni fa il grande romanziere pubblicò A sangue freddo, capostipite di quella corrente nota oggi come genere "true crime". La narrazione del crimine è ormai una passione condivisa soprattutto nei podcast, dove il noto Elisa True Crime per Spotify è da tre anni il più ascoltato d'Italia.

