Saviano incendia auto della Polizia Locale | 42enne colpito da divieto di dimora

Un uomo di 42 anni è stato sottoposto a un divieto di dimora nel suo comune di residenza dopo aver dato fuoco a un’auto della Polizia Locale parcheggiata vicino al municipio. L’episodio è avvenuto a Saviano, e l’uomo è stato identificato e denunciato dalle forze dell’ordine. La misura cautelare è stata adottata in seguito agli accertamenti sulle cause dell’ incendio.

Ha dato fuoco a un’auto della Polizia Locale parcheggiata nei pressi del comune a Saviano: per questo un 42enne è stato raggiunto da una misura cautelare del divieto di dimora nel proprio comune di residenza. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dai Carabinieri della Stazione di Saviano, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nola. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso nella notte del 10 gennaio 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il responsabile avrebbe raggiunto a piedi il veicolo di servizio della Polizia Locale, riconoscibile dai colori d’istituto e parcheggiato in strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Saviano, incendia auto della Polizia Locale: 42enne colpito da divieto di dimora Catania, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e le distrugge l’auto: arrestato 42enneABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo catanese di 42 anni per aver... Cocaina in casa, 29enne allontanato da Scafati: sequestri e divieto di dimoraI carabinieri della tenenza di Scafati hanno denunciato un 29enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito di una perquisizione...