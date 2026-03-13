Schianto nella notte contro un' auto in sosta poi l' aggressione alla polizia locale | giovane nei guai

Durante la notte a Settefontane, una coppia di giovani tra i 20 e i 30 anni ha causato uno schianto contro un’auto in sosta, successivamente aggredendo gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. La scena si è svolta in modo rapido e senza preavviso, con i giovani coinvolti nel comportamento aggressivo e nel tentativo di resistere all’intervento delle forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti poco dopo l'una di notte in via Settefontane. Sul posto il 118 assieme alla polizia locale. Portati in caserma, l'uomo è stato denunciato Notte movimentata in quel di Settefontane. Una coppia di giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati protagonisti di un episodio di cronaca che ha visto coinvolti anche gli agenti della polizia locale del Comune di Trieste. Verso l'una e venti di oggi 13 marzo la coppia si trovava a bordo di una autovettura quando, per cause accertate dalla locale, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un'auto in sosta. Dopo il sinistro, che fortunatamente non ha coinvolto altre persone, sul posto sono giunti i sanitari del 118 (intervenuti con automedica e ambulanza) e personale della locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

