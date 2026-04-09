Usa Israele ed Europa non possono restare sotto lo schiaffo dell’Iran Il monito di Cicchitto 

Da formiche.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione tra Stati Uniti, Israele e Iran si presenta complessa e intricata, con radici che risalgono a eventi che hanno destabilizzato l’equilibrio geopolitico uscito dalla crisi del comunismo in Russia e nei paesi dell’Est. Recenti dichiarazioni di un parlamentare evidenziano come sia difficile per Israele, Europa e altri attori restare indifferenti di fronte alle tensioni in evoluzione, senza intervenire o prendere posizione rispetto alle azioni di Teheran nella regione.

Tutta la vicenda della guerra fra Usa, Israele e Iran è assai ingarbugliata, ma alle origini ci sono due fatti devastanti che hanno rotto l’equilibrio uscito dalla crisi del comunismo in Russia e nei Paesi dell’Est. Questi due fatti sono stati l’aggressione di Putin all’Ucraina e la strage realizzata da Hamas, con l’appoggio dell’Iran, il 7 ottobre 2023. Forse Putin e Hamas hanno sottovalutato le conseguenze della loro aggressioni. Israele non può accettare di restare sotto lo schiaffo di Hamas e dell’Iran. Per questo la sua reazione, in certe fasi, è stata anche eccessiva: ha prodotto anche crimini di guerra, ma certamente non un genocidio, che ha caratteristiche diverse da quanto avvenuto a Gaza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Usa, Israele ed Europa non possono restare sotto lo schiaffo dell’Iran. Il monito di Cicchitto 

La promessa dell’Iran: “Navi possono passare dallo stretto di Hormuz, colpiremo solo quelle Usa e di Israele”Un mezzo passo avanti, ancora tutto da verificare, per le difficoltà del commercio mondiale rallentato dalla guerra in Iran.

L’Onu condanna l’Iran e tace su Usa e Israele, l’Europa promette di liberare lo Stretto di Hormuz… dopoPrimo evento: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 2817, presentata dal Bahrein e sostenuta da 140 Paesi.

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro l’Iran

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