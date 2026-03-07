La promessa dell’Iran | Navi possono passare dallo stretto di Hormuz colpiremo solo quelle Usa e di Israele

L’Iran ha dichiarato che le sue navi potranno attraversare lo stretto di Hormuz e ha specificato che colpirà solo le imbarcazioni statunitensi e israeliane. Questa affermazione rappresenta un possibile sviluppo nelle tensioni in corso, mentre il commercio mondiale continua a essere influenzato dai problemi legati alla guerra in Iran. La situazione resta da verificare e monitorare attentamente.

Un mezzo passo avanti, ancora tutto da verificare, per le difficoltà del commercio mondiale rallentato dalla guerra in Iran. A farlo è proprio Teheran, nelle stesse ore in cui ha chiesto “scusa” ai Paesi del Golfo per i bombardamenti di questi giorni e annunciato che non li colpirà più. Lo stretto di Hormuz, sostengono le forze armate iraniane, non verrà “chiuso” e “tutte le navi potranno attraversarlo”. “Controlliamo lo stretto di Hormuz. Le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane”, ha detto il portavoce delle forze armate Abolfazl Shekarchi. Tuttavia, ha aggiunto che l’Iran “non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi” e, se dovessero attraversare lo Stretto, “la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

