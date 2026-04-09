A Monza si lavora su un nuovo piano urbanistico con l’obiettivo di limitare l’espansione edilizia e migliorare la qualità dello sviluppo. Sono stati predisposti alcuni decreti che attualmente sono in fase di valutazione da parte della Ragioneria. La strategia prevede una riduzione del cemento e l’introduzione di un sistema di metropolitana leggera. La pianificazione si inserisce nel progetto di sviluppo della città fino al 2035.

La città prova a riscrivere il proprio futuro urbanistico puntando su un principio tanto semplice quanto radicale: non crescere di più, ma crescere meglio. È questa la direzione della variante al Piano di governo del territorio (Pgt) presentata ieri in municipio dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti, frutto di oltre due anni di lavoro, pensata nelle sue linee guida già nel marzo 2023, e sviluppata con il contributo di numerosi uffici comunali, del Centro studi Pim, e con l’aiuto addirittura di due poli universitari - Politecnico di Milano e Università di Bergamo -, sotto il coordinamento del settore urbanistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, obiettivo Monza 2035. Meno cemento e metrò in arrivo: "Decreti al vaglio della Ragioneria"

Come sarà la "nuova" Monza con l'arrivo della M5: tunnel, parchi, case, fabbriche e sempre meno consumo di suoloLa città del domani – che si inizia a pensare e progettare oggi – sarà una città con la metropolitana (che dovrebbe arrivare, se tutto procederà...

Attesa a Monza per l'arrivo dei tedofori e della fiamma olimpica a MonzaEmozione ed eccitazione per l'arrivo della fiamma olimpica a Monza, ultima tappa prima del suo approdo a Milano domani 5 febbraio.