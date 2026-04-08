Come sarà la nuova Monza con l' arrivo della M5 | tunnel parchi case fabbriche e sempre meno consumo di suolo

A Monza si stanno pianificando importanti lavori legati all’arrivo della linea M5 della metropolitana, prevista entro il 2034. I progetti includono la realizzazione di tunnel, parchi, nuove abitazioni e aree industriali. Si prevede inoltre una riduzione del consumo di suolo grazie a interventi di riqualificazione e rinnovo urbano. Questi sviluppi mirano a trasformare la città in un centro più accessibile e sostenibile, con un'attenzione particolare alle esigenze di diverse fasce di popolazione.

La città del domani – che si inizia a pensare e progettare oggi – sarà una città con la metropolitana (che dovrebbe arrivare, se tutto procederà nella migliore delle ipotesi nel 2034), con nuove case pensate anche per chi ha difficoltà ad accedere ai prezzi di mercato, nuove imprese (che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

M5 pro e m5 max di apple in arrivo con progettazione di un unico chipquesto approfondimento analizza le indiscrezioni relative ai prossimi modelli macbook pro dotati di m5 pro e m5 max, ponendo l’attenzione su scenari...

Monza virtuosa a metà: promossi lavoro e salute, ma il consumo di suolo resta il tallone d’AchilleMonza, 13 febbraio 2026 – Lavoro, istruzione e crescita economica sono i suoi fiori all’occhiello.

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Come sarà la nuova Monza con l'arrivo della M5: tunnel, parchi, case, fabbriche e sempre meno consumo di suoloLa giunta approva la delibera della Variante al Piano di Governo del Territorio. Quel PGT molto atteso e sul quale la squadra guidata dal sindaco Paolo Pilotto sta lavorando dal 2023. Come sarà la Mon ... monzatoday.it

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Alla Kisil. Lyle Workman · Vasona. Palazzo Reale di Monza - facebook.com facebook

L'Inter U23 batte il Trento e sogna i play-off: a Monza finisce 2-1 con i gol di Spinaccé e Zuberek x.com