Attesa a Monza per l' arrivo dei tedofori e della fiamma olimpica a Monza

A Monza, la gente si raduna lungo le strade per assistere all’arrivo dei tedofori con la fiaccola olimpica. La città si anima di entusiasmo, con tifosi e curiosi che aspettano con trepidazione questa tappa, ultima prima di portare la fiamma a Milano domani. La manifestazione sta attirando molte persone, tutte pronte a vivere un momento speciale.

Monza si prepara ad accogliere l’arrivo della Fiamma olimpica, prevista intorno alle 18.

Monza si anima per l’arrivo della Fiamma Olimpica, un momento che molti attendono con entusiasmo.

La trepidante attesa dei tedofori di PizzAutSi preparano ad alzare tutti insieme la fiaccola a Monza. Nel frattempo spiegano di vivere l'esperienza come puro onore e dignità. mbnews.it

Olimpiadi Milano-Cortina, oggi la fiamma a Monza. Il programma e i tedoforiÈ tutto pronto per il viaggio della fiamma olimpica in Brianza, con Monza tappa finale. Dopo Snoop Dogg a Gallarate, ecco il programma e i tedofori attesi. msn.com

In attesa dei Giochi Invernali: a Monza l’evento promosso da Inail Lombardia per le scuole - facebook.com facebook

In attesa dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, Monza e la Brianza si preparano ad accogliere un ricco calendario di eventi diffusi sul territorio! Scopri la Brianza olimpica: vivi l'emozione, scopri il territorio! bit.ly/BrianzaOlimpica #OlimpiadiInvernali x.com