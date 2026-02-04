Attesa a Monza per l' arrivo dei tedofori e della fiamma olimpica a Monza

A Monza, la gente si raduna lungo le strade per assistere all’arrivo dei tedofori con la fiaccola olimpica. La città si anima di entusiasmo, con tifosi e curiosi che aspettano con trepidazione questa tappa, ultima prima di portare la fiamma a Milano domani. La manifestazione sta attirando molte persone, tutte pronte a vivere un momento speciale.

Monza si prepara ad accogliere l’arrivo della Fiamma olimpica, prevista intorno alle 18.

Monza si anima per l’arrivo della Fiamma Olimpica, un momento che molti attendono con entusiasmo.

