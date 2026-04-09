Il 9 aprile 2026, il giudice per le udienze preliminari di Milano ha deciso di accogliere la richiesta di un gruppo di cittadini di costituirsi parte civile in un procedimento legato alla gestione urbanistica della città. Questa decisione rappresenta un caso insolito, poiché il Comune di Milano non ha presentato propria richiesta di costituzione. La scelta del giudice permette ai cittadini di partecipare attivamente al processo, aprendo un precedente nel settore.

Milano, 9 aprile 2026 – Con una decisione inedita nei procedimenti con al centro la gestione delle urbanistica milanese, il gup di Milano ha accolto l'istanza di un gruppo di cittadini che hanno chiesto di costituirsi parti civili al posto del Comune di Milano, che invece non lo ha fatto. Una "azione sostitutiva" che permetterebbe quindi ai cittadini di chiedere un risarcimento danni al posto e per conto dell'amministrazione comunale. L'istanza presentata dall'avvocata Veronica Dini è stata accolta dalla giudice Maria Beatrice Parati nell'udienza preliminare con al centro i presunti abusi edilizi legati al palazzo edificato in un cortile in piazza Aspromonte, in cui sono imputati progettisti, costruttori, funzionari ed ex dipendenti Comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica a Milano, accolta la richiesta di un gruppo di cittadini di costituirsi parte civile: “Un precedente importante”

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