Strage di Crans Montana il sindaco Beppe Sala | Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile

Il Comune di Milano si prepara a costituirsi parte civile nel processo relativo alla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone, tra cui due giovani milanesi, e 116 sono rimaste ferite. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le vittime e le loro famiglie in questa difficile vicenda.

Il Comune di Milano è pronto a costituirsi parte civile nel processo che si prospetta per il rogo di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, fra cui due giovani milanesi, mentre 116 sono stati i feriti. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha spiegato dopo la visita che ha fatto oggi ad alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda e alle loro famiglie. MILANO 06122016 - PICCOLO TEATRO GRASSI - CORRIERE DELLA SERA AGENDA ITALIA - INTERVISTA DI LUCIANO FONTANA AL SINDACO GIUSEPPE BEPPE SALA - FOTO MARMORINONEWPRESS Sala ha sottolineato la volontà di stare vicini alle famiglie con cui si sta valutando la "possibile azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: "Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile" Crans-Montana, arresti confermati per Moretti. Il comune rinuncia a costituirsi parte civile, dopo le proteste dei parenti delle vittimeIl Tribunale di Sion ha confermato l'arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, principalmente adolescenti. Crans-Montana, Mantovano: «Chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile»Al termine di un incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana, il sottosegretario Mantovano ha annunciato che l'Italia ha richiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento legale.

