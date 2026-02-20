Uova fresche ritirate dal mercato per salmonella lotti interessati | Non consumare il prodotto

Un richiamo di uova fresche è stato avviato dopo che sono state trovate contaminazioni di salmonella. La causa è un problema riscontrato durante i controlli di routine sui prodotti alimentari. Le autorità hanno identificato specifici lotti e il marchio coinvolti nel richiamo, invitando i consumatori a non mangiare le uova provenienti da quei lotti. Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso online, precisando quali prodotti sono interessati. Le aziende coinvolte stanno rimuovendo le scorte dai negozi e dai distributori.

L'avviso di richiamo alimentare per rischio microbiologico pubblicato sul sito del ministero della Salute: i lotti e il marchio interessato. Il richiamo riguarda uova fresche di categoria A prodotte dall'azienda Avicola Serroni, per un possibile rischio microbiologico legato alla sospetta presenza di Salmonella enteritidis.