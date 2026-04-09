Uova di Pasqua richiamate dal commercio per allergeni non dichiarati | rischio per celiaci i lotti interessati

In diverse confezioni di uova di Pasqua sono stati riscontrati allergeni non dichiarati sulla confezione, in particolare il glutine. La presenza di queste sostanze potrebbe mettere in pericolo le persone celiache o allergiche. I lotti coinvolti sono stati ritirati dal mercato, e l’azienda produttrice ha comunicato il richiamo dei prodotti interessati. La catena di distribuzione ha rimosso le confezioni dai punti vendita.

“II consumo del prodotto può rappresentare un rischio per le persone allergiche o intolleranti al glutine. Invitiamo i consumatori allergici o intolleranti al glutine a non consumare il prodotto e a restituirlo per il rimborso” spiega il produttore delle uova di Paqua richiamate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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