Uova fresche richiamate per rischio salmonella i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune uova fresche di categoria A. La decisione è stata presa per evitare rischi di salmonella e riguarda diversi lotti del prodotto. I consumatori sono invitati a controllare le confezioni e a non consumare le uova segnalate. Nessuna persona è ancora stata segnalata come coinvolta, ma le autorità preferiscono agire subito.

Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di categoria A. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla segnalazione del produttore, per il sospetto di una possibile contaminazione da salmonella enterica subsp. Enteritidis, uno dei principali agenti responsabili di infezioni di origine alimentare. Le uova interessate sono distribuite sul mercato in confezioni da sei unità, sia in cartone sia in plastica. L'invito ai consumatori è quello di verificare con attenzione le informazioni riportate sulle confezioni e sui gusci, così da individuare eventuali prodotti appartenenti ai lotti segnalati.

