Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcune partite di uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni. Il richiamo arriva dopo aver riscontrato un rischio di salmonella e coinvolge specifici lotti. Le autorità invitano i consumatori a verificare i prodotti in casa e a non consumarli se appartengono ai lotti interessati.

Il Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale per specifici lotti di uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni. Il provvedimento è legato a un possibile rischio microbiologico dovuto alla sospetta presenza di Salmonella enteritidis. L’allerta, pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale, invita i consumatori a massima cautela e a verificare immediatamente le confezioni in loro possesso. I lotti interessati. Il provvedimento, emesso in data 6 febbraio, è stato adottato a puro scopo preventivo. Sono interessati tutti i lotti con date di scadenza comprese tra il 18 e il 25 febbraio 2026, relativi alle categorie di peso M, L e XL. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Uova richiamate dal Ministero della Salute per rischio salmonella, i lotti interessati

