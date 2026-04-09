Uomini o caporali un monologo per riflettere sullo sfruttamento lavorativo dei migranti
Venerdì 24 aprile, al Cinema Lux, si terrà lo spettacolo teatrale “Uomini o caporali”, un monologo che analizza il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei migranti nel mondo del lavoro. L’evento si concentra su queste tematiche, considerate tra le più critiche e meno evidenziate nel panorama attuale. La rappresentazione mira a portare l’attenzione su situazioni di sfruttamento che coinvolgono lavoratori provenienti da altri paesi.
Venerdì 24 aprile al Cinema Lux va in scena “Uomini o caporali”, un monologo teatrale intenso che affronta il tema del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori migranti, tra le questioni più urgenti e meno visibili del nostro tempo. Lo spettacolo, organizzato da Popoli Insieme, si inserisce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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