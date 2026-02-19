Palermo | indagine sullo sfruttamento lavorativo imprenditore arrestato per abusi e irregolarità sui dipendenti

Un imprenditore di Palermo è finito in manette dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto gravi abusi sui suoi dipendenti. L’indagine ha rivelato condizioni di lavoro irregolari e sfruttamento, con orari troppo lunghi e salari sotto i livelli minimi previsti dalla legge. Le autorità hanno sequestrato documenti e hanno ascoltato alcuni lavoratori, molti dei quali avevano paura di parlare. Gli investigatori continuano le verifiche, mentre l’imprenditore resta in carcere in attesa di processo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori della zona.

Palermitano, imprenditore arrestato per sfruttamento: un'indagine sui diritti calpestati. Un imprenditore operante nella provincia di Palermo è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di sfruttamento dei propri dipendenti. L'indagine ha rivelato un sistema di irregolarità e abusi che ha riguardato un numero ancora imprecisato di lavoratori, sottoposti a condizioni di lavoro precarie e a retribuzioni insufficienti. L'episodio riporta all'attenzione nazionale il problema dello sfruttamento lavorativo in Italia, una piaga che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.