Mario Lenti, uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, ha recentemente spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare il trono over. Il personaggio ha partecipato al celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, attirando l’attenzione degli spettatori. La sua scelta di abbandonare il programma è stata comunicata pubblicamente, senza dettagli aggiuntivi sui motivi specifici.

Mario Lenti è stato tra i protagonisti di quest'edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Dopo mesi sempre al centro dell'attenzione, ecco che l'uomo ha deciso di lasciare il programma. Nei giorni scorsi, l'ex cavaliere ha rilasciato un'intervista al format Casa Lollo dove ha svelato i motivi che l'hanno portato ad abbandonare il trono over. Mario Lenti ha spiegato: "Sono uscito perché avevo del lavoro in sospeso e ho chiesto alla redazione se mi lasciavano due o tre settimane, poi in questo periodo ho avuto l’occasione di conoscere una bella persona che tutt’ora sto frequentando e questo è il motivo per cui non ritorno in trasmissione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Mario Lenti rivela: “Ecco perché ho abbandonato il trono over”

Uomini e Donne, Mario Lenti non fa più parte del trono over: Maria lo incastraUomini e Donne continua a far discutere con le ultime puntate andate in onda su Canale 5, tra tensioni in studio e sviluppi inattesi.

Uomini e Donne, chi è Mario Lenti del trono over: età, lavoro, social, figlia famosa e originiMario Lenti è uno dei volti che, nella stagione 20252026 di Uomini e Donne, hanno attirato curiosità per la sua storia personale e per il percorso...

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Uomini e Donne, Mario Lenti svela per quale motivo ha deciso di lasciare il Trono overDa qualche settimana però il cavaliere non è più presente nel parterre del trono over e in molti si sono chiesti i motivi dietro questa sua assenza. A svelarli è stato proprio il diretto interessato, ... isaechia.it

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