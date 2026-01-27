Mario Lenti la figlia su Gemma svela | Lo ha adocchiato prima di Uomini e Donne

Mario Lenti, noto protagonista di Uomini e Donne, viene svelato attraverso le parole della figlia. La figlia del cavaliere rivela dettagli sulla sua attenzione iniziale verso Gemma Galgani, prima del suo approdo nel programma televisivo. Un approfondimento che offre uno sguardo inedito sulla sua storia e sui sentimenti che lo hanno coinvolto.

Gemma Galgani colpita da Mario Lenti ancor prima che approdasse a Uomini e Donne? Parla la figlia del cavaliere. Da mesi Mario Lenti è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, specie per il suo altalenante rapporto con Gemma Galgani. Lei continua ad essere innamorata di lui, il cavaliere però vuole solo esserle amico. Claudia Lenti a Uomini e Donne (Screen Witty TV) L’uomo finisce spesso al centro di dure critiche, specie da parte degli opinionisti. Ospite a Casa Lollo la figlia, Claudia Lenti, in merito agli attacchi contro il padre a Lorenzo Pugnaloni ha detto: “Alcune cose fanno male, hanno fatto male anche a me. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, registrata il 19 gennaio negli studi Elios, Gemma Galgani conferma il suo interesse per Mario Lenti, che ribadisce di preferire un’amicizia.

Nelle ultime anticipazioni del Trono Over, Gemma Galgani si commuove profondamente dopo la rivelazione di Mario Lenti, che non prova più sentimenti per lei.

