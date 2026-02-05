Uomini e Donne chi è Mario Lenti del trono over | età lavoro social figlia famosa e origini

Mario Lenti, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne nella stagione 20252026, ha attirato l’attenzione di molti. Conosciuto per la sua storia e il suo percorso nel programma, è diventato protagonista di alcune discussioni e curiosità sui social. La sua età, il lavoro e anche la figlia, diventata famosa, sono tra gli aspetti che più interessano i fan. Di origini romane, Lenti si presenta come un uomo con una vita ricca di esperienze che ora si svela anche davanti alle telecamere.

Mario Lenti è uno dei volti che, nella stagione 20252026 di Uomini e Donne, hanno attirato curiosità per la sua storia personale e per il percorso nel Trono Over. Arrivato in trasmissione dopo un periodo delicatissimo, il cavaliere pugliese ha scelto di rimettersi in gioco soprattutto per reagire e tornare a guardare avanti. Anche fuori dallo studio, il suo nome è diventato familiare al pubblico per un legame importante con una protagonista passata del programma e per una frequentazione che ha fatto discutere. Tra origini, lavoro, famiglia e social, ecco cosa sappiamo davvero su di lui. Discussa dama beccata a cena con Mario Lenti Uomini e Donne: le origini e quanti anni ha Mario Lenti, cavaliere del trono over. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Mario Lenti, protagonista della stagione 2025-2026 di Uomini e Donne, ha catturato l'attenzione per il suo passato e la sua personalità autentica.

Mario Lenti è uno dei nuovi protagonisti della stagione di Uomini e Donne, noto anche come cavaliere del trono over.

