C’è aria di novità nel palinsesto di Rai 1 e questa volta arriva direttamente dalle montagne. Uno sbirro in Appennino debutta stasera, giovedì 9 aprile, in prima serata con un protagonista speciale, Claudio Bisio, e una promessa chiara: raccontare un’indagine, sì, ma anche qualcosa di più profondo. La serie segna il ritorno del comico milanese in un ruolo da protagonista inedito, lontano dai registri più brillanti che lo hanno reso famoso, e lo inserisce in una storia che intreccia mistero, emozioni e radici. Non solo casi da risolvere, quindi, ma anche relazioni, ricordi e conti aperti con il passato. Un mix che punta a coinvolgere lo spettatore fin dal primo episodio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio Bisio

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video; Claudio Bisio e Chiara Celotto presentano la fiction Uno sbirro in Appennino - 05/04/2026.

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it

Uno sbirro in AppenninoSu Rai 1 debutta proprio questa sera una nuova e imperdibile fiction con protagonista il commissario Vasco Benassi: ecco qualche dettaglio di ciò che vedremo. libero.it

Claudio Bisio torna protagonista di una serie Rai nel ruolo del Commissario Vasco Benassi, nel cast anche Chiara Celotto e Elisa Di Eusanio. La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 aprile, ma i primi due episodi saranno disponibili dal 7 aprile in - facebook.com facebook