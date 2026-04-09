Uno sbirro in Appennino al via stasera | trama cast e puntate della nuova fiction di Rai1 con Claudio Bisio

Al via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

Uno sbirro in Appennino al via stasera: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1 con Claudio BisioAl via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e ... fanpage.it

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioUno sbirro in Appennino con Claudio Bisio debutta su Rai 1 e mescola indagini e sentimenti portando sullo schermo un territorio poco raccontato ... dilei.it

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook