Uno sbirro in Appennino al via stasera | trama cast quanti episodi e puntate ci sono la location e le anticipazioni

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova fiction con Claudio Bisio, "Uno sbirro in Appennino", debutta stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 1 Stasera, giovedì 9 aprile 2026, Claudio Bisio torna in prima serata su Rai 1 con “Uno sbirro in Appennino”, una fiction che mescola ironia, mistero e dramma, portando sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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