La nuova fiction con Claudio Bisio, "Uno sbirro in Appennino", debutta stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 1 Stasera, giovedì 9 aprile 2026, Claudio Bisio torna in prima serata su Rai 1 con “Uno sbirro in Appennino”, una fiction che mescola ironia, mistero e dramma, portando sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uno sbirro in Appennino al via stasera: trama, cast, quanti episodi e puntate ci sono, la location e le anticipazioni

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Dove è stato girato ‘Uno sbirro in Appennino’: il cast, le puntate e la tramaBologna, 8 aprile 2026 – Da giovedì 9 aprile – dopo l’anteprima della prima puntata il 7 su Rai Play- arriva su Rai1 in prima serata, Uno sbirro in...

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

Stasera in tv Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino, diviso tra indagini e sentimentiClaudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino: quattro puntate in prima serata a partire da oggi, giovedì 9 aprile ... amica.it

Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino: stasera la prima puntata della fiction ambientata a MuntagòU n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benas ... iodonna.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com