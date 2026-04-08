Bologna, 8 aprile 2026 – Da giovedì 9 aprile – dopo l’anteprima della prima puntata il 7 su Rai Play- arriva su Rai1 in prima serata, Uno sbirro in Appennino, la serie poliziesca diretta da Renato De Maria, scritta da Fabio Bonifacci, protagonista un Claudio Bisio poliziotto originario delle nostre montagne, che ha girato tutti i commissariati d’Italia fino a perdere l’accento. Ma poi, dopo tanti anni e l’ultimo impiego a Bologna, Vasco Benassi è rispedito in Appennino dove dovrà affrontare, alla sua maniera, vari casi. La giovane bolognese Elisabeth Alexandra nel cast di ‘Uno sbirro in Appennino’ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dove è stato girato ‘Uno sbirro in Appennino’: il cast, le puntate e la trama

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Claudio Bisio in Uno sbirro in Appennino: trama, cast e quando va in ondaLa nuova fiction di Rai1, Uno sbirro in Appennino, si annuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della primavera.

Argomenti più discussi: Uno sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio Bisio; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Dove è stato girato Il bene comune, il nuovo film di Rocco Papaleo; Dove vedere The Drama e dove è stato girato il film con Zendaya e Robert Pattinson.

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - facebook.com facebook

Puglia, ancora rischio frane nel sub-appennino dauno: l'allarme della Protezione civile - News x.com