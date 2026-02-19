Santa Elisabetta cerca executive chef su LinkedIn | che è successo a Rocco De Santis?

Santa Elisabetta ha annunciato su LinkedIn la ricerca di un nuovo executive chef dopo l’addio di Rocco De Santis. La decisione nasce dalla volontà di mantenere gli elevati standard gastronomici del ristorante, che attira clienti da tutta Italia. Il ristorante, il solo a Firenze con due stelle Michelin, ha aperto le candidature per trovare un professionista capace di portare avanti la tradizione con un tocco innovativo. La scelta del nuovo chef rappresenta una tappa importante per il locale e la sua cucina.

Santa Elisabetta cerca un nuovo chef: la sfida di Firenze dopo l'addio di Rocco De Santis. Il rinomato ristorante Santa Elisabetta di Firenze, unico bistellato della città, è alla ricerca di un nuovo executive chef. La partenza di Rocco De Santis, figura chiave per il raggiungimento dei prestigiosi riconoscimenti Michelin, apre un periodo di transizione per il locale e solleva interrogativi sul futuro della sua cucina. L'annuncio, diffuso attraverso LinkedIn, ha rapidamente attirato l'attenzione del settore. Un cambio di leadership inatteso. La notizia della ricerca di un nuovo chef da parte del Santa Elisabetta è emersa inaspettatamente sui social media, pubblicata da Andrea Roas, responsabile delle risorse umane, e Stefano Lodi, General Manager dell'hotel Brunelleschi.